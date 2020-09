Isola del Liri (FR) – Marciapiedi verniciati, dopo le polemiche ecco l’ironia

Non si allenta il ‘dibattito’ sul marciapiede artisticamente pittato sul Ponte di Napoli.

Alle polemiche dei giorni scorsi scatenatesi tra favorevoli e contrari, cartelli provvisoriamente definitivi, dopo il nostro servizio sulle indegne condizioni in cui versano quelli di Campo dei Grilli, proprio all’ingresso posteriore della scuola, ecco che spunta un po’ di sana ironia.

L’ha innescata un ‘sedicente’ giornalista con un post su facebook, allegando all’invito rivolto agli amministratori comunali (‘verniciate pure questi’) l’immagine dei dissestati marciapiedi del quartiere Pirandello. E così poco dopo, chissà come e da dove, è comparsa un’altra immagine ritoccata al pc con lo stesso tracciato riservato ai pedoni colorato di rosso, blu, verde, giallo…

Forse non si tratta di un’opera d’arte, sicuramente non è al livello di quella di fronte la Cascata, certo è che ha suscitato un discreto interesse social. Magari non sarà un’immagine sedicente, ma sicuramente è seducente e chissà se l’amministrazione civica non intenda dar seguito ad un’altra ‘pittata’ per rendere meno grigio e trascurato il popoloso quartiere. Potrebbe occuparsene un sedicente assicuratore.

