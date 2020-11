Isola del Liri (FR) – Malore fatale, muore a Dublino Ottavio Peticca

Sgomento, incredulità e commozione per la tragica notizia che arriva da Dublino, per la morte improvvisa di Ottavio Peticca, cinquantenne isolano, che da tempo era residente in Irlanda dove si occupa di ristorazione. Ottavio ieri aveva accusato un gravissimo malore e purtroppo oggi è deceduto. Ottavio molto conosciuto in citta’ dove la notizia e’ rimbalzata in pochissimo tempo, lasciando una comunita’ nel dolore e nello sconforto per questa immatura scomparsa.La redazione di Liritv e l’editore Augusto D’Ambrogio si stringono al dolore della famiglia Peticca.

RED.

