Isola del Liri (FR) – M.C. Franco Mancini 2000, moto “E” per Sallustro Salvatore

Sallustro Salvatore pilota motociclistico, siracusano di nascita, ma da anni vicentino per questioni di lavoro, ed in forza al M.C. Franco Mancini 2000. Salvatore che normalmente prende parte al CIVS ed al Campionato Europeo di Velocità in Salita, in questo week end sarà impegnato sul circuito di Ferrara nel Campionato Tundervolt, ovvero un campionato riservato alle moto elettriche. Raggiunto telefonicamente, abbiamo rivolto al pilota siculo-vicentino alcune domande: D: Sallustro come nasce questo interesse per le moto “E”? R: Si tratta di una cosa nata per caso, ero qui a Ferrara per qualche sessione di allenamento ed il grande Loris Reggiani mi ha proposto di fare una gara con una delle sue moto elettriche. D: Tanta la differenza con le normali moto? R: Innanzitutto bisogna abituarsi a non sentire il rombo dei motori che è sostituito da un sibilo, ma a livello di prestazioni sono moto che vanno comunque forte. D: Invece per le gare in salita cosa ci dici? R: Il Covid quest’anno ha sconvolto tutti i piani, per cui la mia stagione inizierà il 22 agosto a Spoleto dove prenderò parte al CIVS ed all’Europeo. D: Come mai sei tesserato e corri con i colori del M.C. Franco Mancini 2000? R: Sono nato al Sud vivo al Nord quindi per coprire tutta l’Italia corro con Moto Club del Centro, no ho conosciuto Williams Alonzi in una gara in Austria, siamo diventati amici e quindi sono approdato nel M.C. Franco Mancini 2000, dove mi trovo molto bene, peccato solo per i chilometri che ci separano, comunque ci vedremo sicuramente alla Poggio-Vallefredda. E quindi con Sallustro anche il M.C. Franco Mancini 2000 debutta nel mondo delle MOTO E, forse saranno le moto del futuro, forse dovremo abituarci a non sentire più il possente rombo dei motori tradizionali, ma questo lo scopriremo solo tra qualche anno.

COMUNICATO STAMPA

