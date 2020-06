Isola del Liri (FR) – M.C. Franco Mancini 2000 inarrestabile

Domenica scorsa ha segnato l’ingresso ufficiale dell’estate, e per il Moto Club Franco Mancini 2000 è stato un ingresso trionfale a suon di fanfara. Per quella domenica c’erano tre appuntamenti importanti per il sodalizio ciociaro, a Viterbo, Salerno ed a isola del Liri. Sul circuito di Viterbo era in programma la prima prova del Campionato Interregionale Centro Sud Supermoto e nella categoria CRF il podio è stato occupato tutto dai piloti del M.C. Franco Mancini 2000, il mattatore è stato il casertano Paolo Conte, che ha preceduto i suoi compagni di m.c. Paolo Recine (al debutto in gara) e Antonio Platone, quest’ultimo ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie con il collega Simone Spaziani che fino all’ultima curva gli ha tenuto testa. A Viterbo era presente anche Mario Cannavò titolare del negozio Stile di Guida a Frosinone, che ha supportato tecnicamente e logisticamente i piloti del sodalizio ciociaro. Invece sul circuito Del Sele a Battipaglia (CE), dove era in programma la prima gara del Trofeo CNV, nella categoria minimotard, in sella ad una KTM 85, a salire sul gradino più alto del podio, è stato l’isolano Andrea Campagna anch’egli portacolori del M.C. Franco Mancini 2000. Ora per tutti loro, il prossimo appuntamento è ad Ortona in Abbruzzo domenica 5 luglio p.v. Mentre i piloti erano impegnati nelle varie gare, il M.C. Franco Mancini 2000 ha organizzato per tutti i soci una gita sociale denominata: Motogrigliata, i partecipanti dopo il ritrovo nella contrada Selva di Isola del Liri hanno fatto una gita in moto ai confini con l’Abbruzzo per poi ritrovarsi in località S.Elia a Sora al cospetto di una bollente grigliata che tutti hanno apprezzato. La manifestazione svoltasi nel rispetto di tutte le norme anti covid 19, ha riscosso un buon successo e tutti i partecipanti hanno auspicato che l’iniziativa possa essere ripetuta nel futuro. Il direttivo del M.C. Franco Mancini esprime notevole soddisfazione sia per i risultati conquistati dai piloti e sia per la buona riuscita della Motogrigliata, l’estate non poteva iniziare in maniera migliore.

COMUNICATO STAMPA