Isola del Liri (FR) – M.C. Franco Mancini 2000, in Toscana si decide il destino della salita

Borgo San Lorenzo (FI)- Si è tenuta sabato 4 luglio u.s. presso il Park Hotel Ripaverde, ad una manciata di chilometri dall’autodromo del Mugello, la riunione della FMI con gli organizzatori del CIVS (Campionato Italiano Velocità in Salita). Alla riunione presieduta dal responsabile di settore Maurizio Simonetti, hanno preso parte il M.C. Ducale (Parma), il M.C. Franco Mancini 2000 (Frosinone), il M.C. Volterra (Pisa), il M.C. True Riders (Firenze) ed il M.C. Lo Spino (Arezzo), unico assente il M.C. Spoleto. Nel corso della riunione è stato confermato il nuovo calendario pubblicato circa trenta giorni fa. Molte sono state le domande rivolte al presidente del M.C. Ducale in quanto essendo l’organizzatore della prima gara post chiusura Covid 19, è chiaro che sarà una gara scuola a cui tutti faranno riferimento per avere chiarimenti riguardo le norme preventive da mettere in atto al fine di combattere il contagio del corona virus. Nel corso della riunione il presidente del M.C. Franco Mancini 2000, ha avanzato delle richieste/proposte, che tutti gli altri moto club hanno condiviso pienamente e che il responsabile Maurizio Simonetti si è fatto carico di trasmettere in FMI per l’eventuale approvazione. Simonetti ha poi illustrato le linee guida varate dalla FMI per le gare in salita, ha confermato che il Campionato Europeo moto moderne si svolgerà con esclusivamente le due doppie gare di Spoleto e Lo Spino. Comunque organizzatori e FMI sono in attesa del nuovo Decreto di Conte previsto per il 15 luglio e che si spera allenti un pochino le restrizioni, facendo cambiare e non di poco lo scenario. Quindi per il momento il primo appuntamento con la salita è per il primo week end di agosto nella bellissima Garfagnana con le alpi Apuane a fare da sfondo allo spettacolo delle moto in gara.

COMUNICATO STAMPA

