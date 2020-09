Isola del Liri (FR) – M.C. Franco Mancini 2000, in evidenza da Misano a Magione

E’ stato un weekend pieno di soddisfazioni, quello appena trascorso dal Moto Club Franco Mancini 2000. A Magione il pilota Domenico Paniccia in sella ad una Ducati 1098 ha ottenuto un bel risultato, stampando il miglior tempo in gara che poi ha chiuso in quarta posizione dopo una rimonta furibonda. Paniccia si è detto soddisfatto, ma al tempo stesso motivato a fare meglio nelle prossime gare, sottolineando l’emozione che prova ogni volta che sale in sella alla sua moto. Ora scalda le ruote per Misano Adriatico e poi attende con impazienza di partecipare alla famosa gara ciociara Poggio-Vallefredda che si svolgerà il 17 e 18 Ottobre p.v. Spostandoci sul Marco Simoncelli World Circuit di Misano, qui c’era un altro fiore all’occhiello del M.C. Franco Mancini 2000, Andrea Saccucci, tecnicamente definito Trackside performance engineer. Saccucci si è occupato di analizzare il setup elettronicodelle moto nella classe Moto2, cercando gli elementi che maggiormente influiscono sulla performance della moto, per aiutare ad ottimizzare i tempi dei piloti, inoltre questi dati vengono altresì utilizzati per sviluppare strategie elettroniche e componenti della moto. A Misano il weekend di gara è andato molto bene, Andrea ha seguito diversi piloti, tra cui Marini che ha trionfato in Moto2 dove il lavoro di Saccucci ha aiutato nella gestione delle gomme e nella strategia di gara. A questi importanti risultati bisogna aggiungere quello ottenuto da Pontone a Imola, dove ha ottenuto il primo posto, una vittoria cercata e portata a casa caparbiamente, ed ora guida la classifica con tredici punti di vantaggio sull’inseguitore. Grande soddisfazione nel M.C. Franco Mancini 2000 che si è detto emozionato e fiducioso alla luce di tutti questi ottimi risultati ottenuti.

