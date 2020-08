Isola del Liri (FR) – M.C. Franco Mancini 2000, doppio Conte al Saggitario

Latina- Il casertano Paolo Conte, pilota in forza al Moto Club Franco Mancini 2000, nel terzo appuntamento del Trofeo Centro-Sud di Minimotard, disputatosi in terra pontina sul tracciato del Saggitario, ha imposto per due volte la sua legge, vincendo gara1 e gara2. Nonostante queste due vittorie, giunti a metà campionato (mancano tre gare), la testa della classifica è però in mano ad un altro pilota del Moto Club Franco Mancini 2000, ovvero a Paolo Recine, che in entrambe le manches di gara è riuscito a centrare il gradino più basso del podio. Buona la prova anche di Andrea Abate giunto quarto in manche 1 e sesto in manche 2, per cui alla fine ha concluso al quinto posto assoluto. Da segnalare in gara 1 la caduta di Antonio Platone e Simone Spaziani, entrambi piloti del M.C. Franco Mancini 2000 con quest’ultimo che in gara 2 ha centrato un brillante quinto posto. La giornata è stata caratterizzata dalle temperature molto alte, con asfalto che faceva registrare temperature vicino ai 60°, che hanno messo a dura prova i pneumatici delle moto. La classifica finale dal quinto posto fino al nono è monopolizzata dai piloti del M.C. Franco Mancini 2000, esattamente: Abate Andrea, Platone Antonio, Campanile Paolo, Campagiorni Simone e Stefano Colasanti. I piloti del M.C. Franco Mancini 2000 sono stati supportati nella logistica, come succede da inizio campionato da Mario Cannavò titolare del negozio motociclistico Stile di Guida a Frosinone. Ora pausa estiva per riprendere poi il 6 settembre a Battipaglia (SA) sulla Pista del Sele dove si svolgerà il quarto round.

