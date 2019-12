Isola del Liri (FR) – L’ultimo saluto a Domenico Vitale “signor coerenza”

Tante le persone, cittadini comuni e politici hanno voluto dare l’ultimo saluto oggi a Domenico Vitale, Memmo così chiamato da tutti. Un uomo che potrebbe chiamarsi signor coerenza per aver sempre combatutto per i propri ideali di destra, una destra sociale che lui ha sempre onorato nei suoi lunghi anni di politica. Tante le sue battaglie per la sua città, la sua tanto amata Isola del Liri e nella giunta Magliocchetti diventò vice sindaco. Ha sempre amato la città delle cascate e non solo politicamente. Liritv e l’editore Augusto D’Ambrogio lo ricordano come un guerriero che non si è mai chinato davanti a niente, camminando sempre a testa alta per la sua Isola e i suoi cittadini, un uomo che ha sempre lottato e non si è mai arreso nella vita.

Red.