Isola del Liri (FR) – L’Orientamento dell’I.I.S. Nicolucci Reggio: si parte in sicurezza in presenza e in videoconferenza

L’I.I.S. Nicolucci Reggio (ITIS Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano – IPSIA Isola del Liri e Sora – ITAS Sora) dà il via all’attività di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie.

Pronto il calendario per i workshop in videoconferenza che si terranno a dicembre.

Stabilite, inoltre, le date di dicembre e gennaio in cui sarà possibile prenotare una visita in presenza, previo appuntamento al fine di garantire il rispetto delle norme anticovid, per assicurare la possibilità di una scelta ponderata e convinta agli alunni.

Durante i workshop, che si terranno dal 19 al 23 dicembre, i ragazzi e i genitori potranno seguire gli incontri on line attraverso la piattaforma Meet con un semplice account Google.

Cliccando sul link, presente in tabella e comunicato ai docenti di scuola media referenti per l’Orientamento, gli alunni chiamati a scegliere la scuola superiore potranno entrare virtualmente nel mondo del Nicolucci Reggio e viaggiare nello spazio ricostruito dai docenti al fine di far conoscere l’offerta formativa, le opportunità, le attività e le potenzialità dei vari indirizzi e delle varie articolazioni dell’Istituto.

I professori, infatti, saranno a disposizione di alunni e famiglie per presentare lavori, esperimenti, filmati e tutorial e soprattutto per rispondere alle domande volte a chiarire aspetti e dubbi di ogni genere.

Calendario degli incontri online

Incontro: settimana dal 19-12-2020 al 23-12-2020

giorno orario indirizzo Docenti Link Google Meet 19-12-2020 14:30 ÷ 16:00 IPSIA Sora De Bartolo Daniele (d.debartolo3@gmail.com) Serrecchia Franco meet.google.com/juc-zcov-qom 19-12-2020 16:00 ÷ 17:30 IPSIA Isola Liri Visca Giannina Piera

Onorati Mauro Partecipa con Google meet.google.com/hut-zrgp-ymw 21-12-2020 14:30 ÷ 16:00 ITAS Biotecnologie Rovardi Irene (prof.rovardi@gmail.com) Scappaticci Anna Maria (amscappaticci@gmail.com) meet.google.com/yuj-thos-ehb 21-12-2020 16:00 ÷ 17:30 ITIS

Meccanica Iafrate Pierpaolo (iafratepierpaolo@gmail.com)

Vona Gino meet.google.com/mfh-vnqq-ktf 22-12-2020 14:30 ÷ 16:00 ITIS Elettronica Natalizia Domenico (domeniconatalizia1@gmail.com)

D’Ambrosio Pierpaolo

(dambrosio.pierpaolo@gmail.com) meet.google.com/fiv-syio-jcc 22-12-2020 16:00 ÷ 17:30 ITAS RIM Tagliavini Angela (angela.tagliavini1@gmail.com) Masci Elena Fabiola meet.google.com/jpw-fgbs-dzc 23-12-2020 09:30 ÷ 11:00 ITIS Informatica Savino Martino (savino.martinez@gmail.com) Michele Folcarelli

(folcarelli.m@gmail.com) Pasquarelli Antonello meet.google.com/qvo-nbff-meo 23-12-2020 11:00 ÷ 12:30 ITIS Elettrotecnica Lombardi R., Scampone C.

(classroomlombardi@gmail.com) meet.google.com/dqm-hzmo-svb 23-12-2020 14:30 ÷ 16:00 Grafica Giada Gabriele (jide1981@gmail.com)

Vittoria Pagnano meet.google.com/jfv-qaqw-qyw 23-12-2020 16:00 ÷ 17:30 Inclusione Visca Giannina Piera

Riefoli Anna Lisa meet.google.com/qvw-yuhy-asd

E a chi volesse “guardare da vicino” e approfondire la conoscenza dei vari spazi laboratoriali e non, delle varie sedi del Nicolucci Reggio, sarà consentita una visita guidata presso le strutture di Isola del Liri e di Sora, previo appuntamento telefonico da fissare con i referenti di sede, inseriti nella sottostante tabella, sia a dicembre che a gennaio.

Open Day

Calendario incontri in presenza

Giorno Orario Sabato 19/12/2020 dalle 15:00 alle 18:00 Lunedì 21/12/2020 dalle 15:00 alle 18:00 Martedì 22/12/2020 dalle 15:00 alle 18:00 ISOLA DEL LIRI Docente Telef. Referente ITIS Roberto Canori 338 8710407 referente IPSIA ISOLA Mauro Onorati 335 7369688 SORA Docente Telef. Referente ITAS Simona Tollis 347 1813037 referente IPSIA SORA Daniele De Bartolo 339 3410163 Referente del Sostegno e Inclusione Prof.ssa Giannina Piera Visca 328 8439651

Si riporta, infine, il link del canale Youtube dell’istituto per la visualizzazione dei video registrati.

https://www.youtube.com/channel/UCid8A3XQQWPylv4jpyEpVDA

COMUNICATO STAMPA