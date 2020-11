Isola del Liri (FR) – Le raccomandazioni del sindaco Quadrini per il fine settimana

Ci prepariamo ad un fine settimana particolarmente delicato.

Dobbiamo assolutamente fare in modo che sia vissuto in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamento interpersonale, del corretto utilizzo della mascherina e della igiene continua e accurata delle mani.

Dobbiamo assolutamente evitare ogni occasione di assembramento, in maniera da non disperdere e vanificare le opportunità del trovarci ancora in “zona gialla”.

Sta a ciascuno di noi mantenere questa condizione, osservando in maniera scrupolosa le regole ormai note e ricordando che comunque la emergenza sanitaria è ancora ben lontana dal suo affievolimento.

Buon fine settimana a tutti, quindi, ma sempre con la massima attenzione e il massimo rispetto per gli altri.

COMUNICATO STAMPA