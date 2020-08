Isola del Liri (FR) – L’amministrazione Quadrini non mantiene le promesse. I residenti di San Carlo non dimenticano

Mentre il dibattito nella città di Isola del Liri si è concentrato sul new look del centro cittadino ed i disagi che sta comportando per la viabilità e per “le casse” di alcuni commercianti, spostandosi nella zona superiore della città alcuni cittadini rimarcano la mancanza di attenzione dell’amministrazione comunale. A tal proposito torna vivo il ricordo delle promesse fatte dall’allora candidato a sindaco, oggi sindaco, Massimiliano Quadrini che nell’incontro con i residenti manifestava la sua più piena attenzione alle problematiche del quartiere San Carlo, problematiche elencate lo stesso giorno nello stesso comizio anche dall’assessore Massimo D’Orazio. Promesse, ad oggi, ancora non realizzate. Promesse tipo manutenzioni varie, promesse tipo migliorie per l’area adibita a parco per bambini e famiglie che regna nella più totale incuria ed ostaggio di ragazzi che, specie nelle ore notturne causa mancanza di controlli, si dedicano allo schiamazzo e all’alcool. Per non parlare del taglio erba. È eloquente l’immagine pubblicata nella giornata di ieri su un noto social network da un residente dove si vede chiaramente l’impossibilità di camminare sul marciapiede per l’abbondante fuoriuscita di erba proprio nei pressi dell’ex asilo. E la domanda che in molti si pongono è la seguente: quando inizia questa amministrazione a mantenere fede alle promesse fatte?

P.L.

