Isola del Liri (FR) – L’amministrazione comunale incontra il vescovo

Il sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale della città di Isola del Liri incontrano il Vescovo della Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo in occasione della prima visita pastorale.L’appuntamento è presso il teatro stabile venerdì 10 gennaio a partire dalle ore 18.00.Un evento storico per la città di Isola del Liri al quale tutti sono invitati a partecipare.La visita del Vescovo a Isola del Liri ha preso il via domenica 5 gennaio 2020 e si concluderà domenica 12 gennaio.<<Il Vescovo – così come spiegano dalla comunità parrocchiale di San Lorenzo Martire – condividerà la vita della comunità: presiederà momenti di preghiera e celebrazioni, incrocerà realtà ed esperienze quotidiane, ritagliandosi anche uno spazio per incontri personali>>.In effetti, in questi giorni Sua Eccellenza sta incontrando le realtà del territorio.Giovedì 9 gennaio il Vescovo incontrerà la realtà degli anziani e dei malati. In particolare, il programma prevede alle 9,30 visiterà la Casa di Cura Santa Teresa – Rsa Salus – Visita ai malati; alle 14,30 farà visita ad alcune famiglie per poi alle 116 visita al Centro Anziani. Alle 17 sarà presso la casa di riposo San Vincenzo De’ Paoli per la Celebrazione eucaristica. Alle 18,30preso la chiesa di Sant’Antonio terrà una Lectio sul Vangelo della Domenica.Venerdì 10 gennaio alle 14,30 Sua Eccellenza farà visita al Centro Editoriale Valtortiano e ad alcune aziende. Alle 17 presso la chiesa San Giuseppe officerà la Celebrazione Eucaristica. Alle 18 presso il teatro stabile Sua Eccellenza incontrerà l’Amministrazione Comunale. Alle 19 presso la Chiesa del Divino Amore a Capitino terrà un momento di preghiera.Sabato 11 gennaio nella sala Agape alle 10 Sua Eccellenza incontrerà il CPP e CPAE. Alle 15,30 sarò presso il teatro stabile dove incontrerà i bambini e i ragazzi del Catechismo. Alle 16,30 presso la Chiesa di Sant’Antonio ci sarà un momento di ascolto e confessione individuale. Alle 18 presso la Chiesa di San Lorenzo incontrerà la comunità celebrando le Cresime.Domenica alle 11 presso la Chiesa di San Lorenzo Celebrazione Eucaristica con rinnovo del Battesimo. Contestualmente si concluderà la visita pastorale.<<Si tratta – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – di un importante appuntamento da cui prendere spunto per iniziative concrete a favore della nostra comunità. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per questa grande opportunità. Invito la cittadinanza a partecipare>>.

