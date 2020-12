In questi momenti di difficolta’ si molteplicano i gesti di solidarieta’. Questa mattina l’A.v.e.s.s. di Isola del Liri, ha distribuito 30 pagnotte di pane donate dal Panificio Di Pucchio di Sora, ad alcune famiglie in situazione di disagio. Non e’ la prima volta che l’A.v.e.s.s. si distingue con gesti solidali verso persone e famiglie che hanno bisogno e mai come in questo ce ne e’ veramente.

Correlati