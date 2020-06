Isola del Liri (FR) – La Giunta approva il Bilancio

“È stato approvato ieri in Giunta lo schema di Bilancio 2020. Stiamo affrontando spese straordinarie dovute all’emergenza Coronavirus e nonostante le difficoltà, abbiamo eliminato la Cosap per tutto l’anno corrente e stiamo studiando, tra l’altro, ulteriori agevolazioni per far sì che la ripresa economica delle attività commerciali riparta con grande slancio.

Stiamo affrontando tutte le problematiche relative alle minori entrate dovute al momento eccezionale di difficoltà per tutti i cittadini; abbiamo tempestivamente attivato tutte le misure atte ad affrontare la emergenza sociale, e restiamo vigili e attenti a sostenere e dare attuazione pratica a ogni iniziativa posta in essere da Governo e Regione per affrontare una crisi economica di portata straordinaria”, ha commentato il Sindaco Massimiliano Quadrini a margine della importante deliberazione della giunta comunale di Isola del Liri.

COMUNICATO STAMPA

