Isola del Liri (FR) – #IORESTOACASA, firmata l’ordinanza: appuntamenti telefonici per servizi comunali e chiusura cimitero

Con ordinanza numero 26 del 12.03 2020 il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha disciplinato gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici comunali. Il provvedimento sindacale stabilisce anche la chiusura del civico cimitero.

L’ordinanza decorre dalla data del 12 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020.

“Gli uffici comunali – si legge nella ordinanza – rispettano il normale orario di apertura al pubblico in vigore, per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l’accesso agli uffici comunali avviene solo per appuntamento telefonico dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ai seguenti numeri:

Servizio I (Affari Generali, Personali e Servizi alla persona) 0776/8008307;

Servizio II (Entrate, Servizi Demografici ed Informatici) 0776/8008423;

Servizio III (Finanziario e Ragioneria) 0776/8008309;

Servizio IV (Gestione dei sinistri, del Patrimonio e della Protezione Civile) 0776/8008340;

Servizio V (Ambiente, Edilizia Popolare, Servizi Culturali e Sportivi) 0776/8008447;

Servizio VI (Manutenzione, Servizi al Territorio) 0776/8008325;

Servizio VII (Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione Territoriale e Sicurezza sul Lavoro) 0776/8008447.

L’ordinanza stabilisce inoltre, che il Cimitero Comunale rimarrà chiuso ad esclusione delle sole funzioni funebri.

COMUNICATO STAMPA