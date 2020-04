Isola del Liri (FR) – IORESTOACASA, da oggi online pagina dedicata ai nostri bambini

Ciao,

questo messaggio è rivolto ai nostri bambini.

È un momento difficile per tutti, quello che stiamo vivendo. È difficile per noi adulti, spesso impegnati a combattere la diffusione di questo brutto virus, oppure in casa in attesa che la situazione migliori. È un momento difficile per voi bambini, che in questo momento non potete dedicarvi alle vostre attività preferite: niente scuola, niente giochi con gli amici, niente sport…Sappiamo, però, che è grazie all’impegno di tutti, non solo di noi adulti, ma soprattutto di voi bambini che rappresentate il futuro della nostra comunità, che riusciremo a superare questo momento di difficoltà.Abbiamo pensato, in questo periodo, di dare un aspetto però più creativo al concetto #iorestoacasa. E lo vogliamo fare insieme a voi.

Vi invitiamo, allora, in questi giorni di permanenza in casa, a produrre disegni, piccoli lavori di artigianato artistico, temi, poesie e insomma tutto ciò che la vostra fantasia vi suggerisce e che abbia come tema cosa vorremmo ci fosse dopo questo particolare momento che stiamo vivendo, lasciando libera espressione ai sogni ed all’entusiasmo dei piccoli che aiuterà anche chi è più grande ad affrontare questa pesante situazione: #iorestoacasa.

Le vostre creazioni potranno essere caricate in una bacheca che abbiamo creato sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella voce “Spazio ai sogni e ce la faremo”

Ad inaugurare questo spazio è la nostra Daniela Evangelista con un racconto dal titolo “Io resto a casa! E tu?”.

Quando questo tutto questo sarà ormai solo un ricordo, organizzeremo una mostra in città con tutte le vostre opere. Quindi al lavoro e mi raccomando…andrà tutto bene ma, #iorestoacasa.

Il sindaco Massimiliano Quadrini ha inviato questo messaggio ai bambini di Isola del Liri per invitarli a partecipare all’iniziativa del Comune di Isola del Liri. “Si tratta di un’area libera dove i nostri concittadini più giovani possono esprimere la propria creatività, ha ribadito ancora il sindaco Massimiliano Quadrini, condividendola con Isola del Liri, la loro città. Nel rispetto delle norme, i lavori che ci verranno caricati, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Una sorta di filo che vogliamo consegnare ai bambini: saranno loro, con le idee, a collegarsi con noi grandi e insieme creeremo un tessuto connettivo speciale e unico. È questo il nostro intento. L’invito che rivolgo ai nostri bambini e ragazzi – ha aggiunto il sindaco Quadrini – è a partecipare, ad essere cittadini attivi. La vostra città ha bisogno anche di voi, adesso”.