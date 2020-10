Isola del Liri (FR) – Interventi sul territorio in sinergia con il consorzio “Conca di Sora”

Il consorzio “Conca di Sora” già da una settimana sta eseguendo la periodica manutenzione ordinaria del torrente Magnene. Nello specifico quest’anno è la terza volta che vengono realizzate le operazioni di trinciatura.

Per quanto riguarda il tratto oggetto di lamentele, pur essendo quest’ultimo di competenza regionale, nei prossimi giorni sarà oggetto di manutenzione grazie a una sinergica azione congiunta del comune di Isola del Liri e del consorzio.

“Ringrazio la “Conca di Sora” nella persona del direttore Aurelio Tagliaboschi ed il commissario Stefania Ruffo, per il suo operato sempre puntuale e prezioso, soprattutto in un periodo delicato dal punto di vista meteorologico.

Ribadisco l’importanza essenziale ed imprescindibile che Enti come questo rivestono per il territorio”.

Ritengo, inoltre, che i consorzi di bonifica siano enti da potenziare, visto il ruolo strategico che rivestono per la salvaguardia idraulica e la gestione dei canali irrigui.

Ho intrapreso già da tempo contatti con la Regione Lazio affinché il Consorzio di Sora venga valorizzato e potenziato per la risoluzione di tutte quelle problematiche di carattere idrogeologico che interessano l’intero territorio.

