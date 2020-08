Isola del Liri (FR) – Iniziato il campo estivo comunale

È iniziato ieri, 24 agosto, il Centro Estivo comunale all’interno del Teatro Stabile “C.Costantini”. Molti i ragazzi e bambini che hanno aderito all’iniziativa, completamente gratuita, gestita dalla Cooperativa “Nuova Risposte”, che ha nel suo organico educatori formati e qualificati; un Campo Estivo che si svolge nel rispetto di tutte delle prescrizioni anti contagio Covid19.I giovanissimi partecipanti svolgono numerose attività lodico-ricreative dando vita a laboratori artistici, giochi di vario genere,letture, musica e tanto, tanto divertimento.“Grazie alla concertazione tra Ente comunale e la cooperativa “Nuove risposte” riusciamo a fornire un altro servizio importante, utilissimo alle famiglie, basato secondo tutti i criteri di qualità e sicurezza, dichiara il sindaco Massimiliano Quadrini. Un segno di grande attenzione verso le esigenze dei nostri ragazzi e dei bambini, quelli sicuramente più a lungo penalizzati dall’emergenza Coronavirus. Il campo estivo, dunque, vuol essere un modo, non solo per aiutare loro a trascorrere serenamente le mattine che precedono la riapertura del nuovo anno scolastico, ma anche per agevolare i genitori nella conciliazione dei tempi di lavoro”.

COMUNICATO STAMPA

