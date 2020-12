Isola del Liri (FR) – Iniziata la consegna dei buoni spesa alimentari

Come preannunciato nei giorni scorsi, è partita mercoledì 16 dicembre, presso la sede della Protezione Civile di Isola del Liri, la consegna dei Buoni Spesa Alimentari da parte del Comune di Isola del Liri: entro sabato 19 dicembre, verranno consegnate le tessere a 354 famiglie della nostra città che vivono in situazione di disagio, per un totale di 64.000 euro.

La postazione utilizzata per la distribuzione dei Buoni Spesa rispetta ampiamente le direttive governative in materia di distanziamento e sicurezza, gli appuntamenti sono stati distanziati per quarti d’ora al fine di evitare file di persone in attesa.

Ricordiamo che le tessere potranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e per ragioni di sicurezza, le stesse verranno attivate, e saranno quindi utilizzabili, dal prossimo martedì 22 dicembre.

I Buoni Spesa distribuiti in questa tornata, girano sul circuito Mastercard, permettendo così alle attività commerciali di essere rimborsate agevolmente il giorno successivo all’acquisto effettuato dal beneficiario.

“Dopo essere venuti incontro a circa cento famiglie di Isola del Liri con il bando di “Sostegno alla Povertà” dello scorso novembre, affermano il sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore, abbiamo messo in campo un altro importante supporto in questo momento particolarmente delicato. Ringraziamo innanzitutto l’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente che in queste mattine sta distribuendo con precisione e totale sicurezza, le numerose tessere a tutte le 354 famiglie che hanno contattato nei giorni scorsi. Un ringraziamento va anche alla Protezione Civile cittadina per la consueta disponibilità ed a tutti i beneficiari delle tessere che stanno rispettando modalità e tempi di distribuzione delle tessere”.

