Isola del Liri (FR) – In via di completamento i lavori di rifacimento del manto stradale in via Romana Selva

Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento del manto stradale di via Romana Selva, in particolare nel tratto che collega la città di Isola del Liri con Sora. Si tratta di un intervento programmato dalla Provincia insieme all’Amministrazione Comunale teso a ripristinare i tratti stradali più danneggiati. “È fondamentale in questo momento di emergenza portare avanti i numerosi cantieri presenti in città – ha detto il primo cittadino Massimiliano Quadrini – L’impegno che avevamo preso con i cittadini – ha aggiunto – è stato rispettato.

Dopo essere intervenuti in questa zona realizzando, attraverso Acea, la rete fognaria, ora siamo tornati al lavoro realizzando insieme all’ente Provincia il rifacimento di tutto il manto stradale. Questo a dimostrazione che per questa Amministrazione non esiste soltanto il centro, tutt’altro.

Ogni zona di Isola Del Liri ha la sua importanza ed è per questo che gli interventi che abbiamo messo in programma coinvolgono tutta la città. Via Romana Selva è uno dei tratti viari più trafficati perché collega Isola Liri a Castelliri da un lato e a Sora dall’altro. Qui è presente l’imbocco della superstrada Sora- Ferentino. Ora, grazie a questi ulteriori lavori, abbiamo garantito ai cittadini la possibilità di fruire pienamente e soprattutto in sicurezza anche di questa area”.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio