Isola del Liri (FR) – In pagamento i Contributi integrativi locazione 2020

Dalla data odierna (10.09.2020) sono in pagamento i contributi integrativi dei canoni di locazione, annualità 2020, relativi alle misure straordinarie a sostegno alla locazione, poste in essere durante lo stato di emergenza covid19.Per coloro che alla presentazione della domanda hanno indicato l’IBAN, troveranno l’accredito direttamente sul proprio conto. Chi non ha indicato tale dato, potrà recarsi presso la Banca Popolare del Cassinate in Via Carnello n.325, munito di documento di riconoscimento.

COMUNICATO STAMPA

