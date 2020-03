Isola del Liri (FR) – Immigrati a spasso per la città. La legge non è uguale per tutti

Non sembrano valere per tutti le regole imposte dal governo per combattere l’ emergenza Coronavirus. Nonostante i controlli a tappeto effettuati dalle forze dell’ordine, c’ è sempre il furbetto che la fa franca. La foto fa riferimento ad un episodio avvenuto oggi ad Isola del Liri, dove due immigrati sono stati visti passeggiare tranquillamente per la città, in barba a tutte le limitazioni imposte dal decreto ministeriale. Il fatto è reso ancora più eclatante che gli stessi erano appena scesi da un mezzo pubblico, quindi violando chiaramente tutti i punti del decreto su citato. Episodi simili sono all’ordine del giorno e i cittadini chiedono che la legge sia fatta rispettare da tutti. Episodi simili si sono verificati anche a Sora nei giorni scorsi, esattamente nei pressi della fermata dell’ autobus in via Napoli. Insomma la legge è uguale, ma non per tutti.

