Isola del Liri (FR) – Il sindaco saluta gli studenti degli Istituti Superiori

Rivolgo un caloroso saluto a tutti gli studenti di Isola del Liri che domani inizieranno il loro anno scolastico negli Istituti Superiori.Parimenti, saluto gli studenti che da domani raggiungeranno l’Istituto di Istruzione Secondaria Nicolucci-Reggio, rivolgendo loro un caloroso benvenuto.Siamo tutti consapevoli della delicatezza del momento, dovuta alla persistenza della emergenza sanitaria che sta interessando tutto il mondo.Peraltro, siamo coscienti della importanza irrinunciabile della comunità scolastica, quale parte di un processo educativo e formativo che caratterizza tutta la nostra civiltà.Auguri, quindi, per una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e in prudenza, certo, ma anche con una rinnovata energia e la voglia di tornare a una socialità consapevole e piena.

Comunicato stampa

Correlati