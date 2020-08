Isola del Liri (FR) – Il sindaco ricorda il Vescovo Lorenzo Chiarinelli

Il sindaco della città di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Vescovo Lorenzo Chiarinelli.“La sua scomparsa – ha detto il primo cittadino di Isola del Liri – rattrista tutti, non solo la Chiesa ma anche la società civile, la nostra comunità che tanto era legata a Sua Eccellenza. È tornato alla casa del Signore un grande uomo, un grande credente che ha accompagnato la comunità di Isola Liri per diversi anni. È stato la guida spirituale dal 1986 al 1993. Esprimo, a nome mio e della città di Isola del Liri, il profondo cordoglio per questa grave perdita e la sentita vicinanza alla sua famiglia. Non lo dimenticheremo”.

COMUNICATO STAMPA

