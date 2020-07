Isola del Liri (FR) – Il Nuovo Look cittadino al centro del dibattito

La decisione dell’amministrazione comunale di dare vita ad una nuova immagine del centro storico della città delle Cascate è fonte, come ogni novità, di dibattito pubblico e politico tra chi è a favore e chi contro. Sotto l’aspetto politico è il sindaco Massimiliano Quadrini a lanciare con enfasi i lavori di new look attraverso un comunicato stampa dichiarando quanto segue:《Hanno avuto inizio stamattina i lavori finalizzati al nuovo arredo urbano su Corso Roma. Nel giro di qualche giorno, e presumibilmente nell’arco di una settimana, saranno fruibili e migliorate le aree antistanti le attività commerciali permettendo così di avere spazi adeguati di suolo pubblico necessari per garantire il giusto distanziamento, in considerazione delle normative di contrasto al Covid19. Con questa nuova immagine del centro cittadino – rimarca il sindaco – si garantiranno sempre i marciapiedi liberi per il passaggio dei pedoni in piena tranquillità. Chiediamo comprensione per i disagi provocati, per un intervento importante finalizzato ad offrire una nuova immagine del nostro Corso centrale, nel pieno rispetto del Codice della Strada e della sicurezza di tutti gli utenti. Un intervento – conclude – che, al termine dei lavori, renderà ancora più bella e accogliente, la nostra città》. Non è dello stesso avviso la consigliera Antonella Di Pucchio del gruppo consiliare d’opposizione Un’Altra Isola che, a mezzo social, esprime il suo disappunto:《Corso Roma: l’amministrazione promette più parcheggi e realizza il senso unico di marcia. Questi i risultati… Fioriere basse, pericolose, ed esteticamente brutte. Intanto – sottolinea – il parcheggio sotterraneo di piazza SS Triade resta ancora chiuso. Come mai non apre? E, come se non bastasse, in via Roma (dal lato opposto del Corso) le auto possono continuare ad entrare: per 100 metri la viabilità ritorna ad essere a doppio senso. E la sicurezza per le auto e per i pedoni?》Domande lecite quelle che pone la consigliera Di Pucchio che si vanno ad aggiungere a quelle di alcuni cittadini che rimarcano come mai, ad oggi, il luogo di maggior attrazione turistica che si sta tentando di rendere ancor più bella ed accogliente sia priva di un bagno pubblico “FUNZIONANTE”? Ma tra i tanti quesiti e dubbi che emergono su tale opera messa in atto, il codice della strada tirato in ballo dal Sindaco stimola qualche perplessità in più. Premessa: Per le automobili è prassi comune, quando nel traffico si sente la sirena di un mezzo di soccorso, fare in modo di lasciar libero il passaggio rallentando ed accostando, per non ostacolarne la marcia. Anzi, più che una prassi è proprio una disposizione di legge, disciplinata dal comma 3 dell’articolo 177 del Codice della Strada, secondo cui “chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccorso […] appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”. Chi trasgredisce tale comando non soltanto commette un’azione scorretta dal punto di vista etico, perché mette in pericolo il buon esito dell’intervento di soccorso. Ma rischia una sanzione pecuniaria e persino una denuncia penale. Domanda: Al netto quindi della restrizione della carreggiata e del senso unico di marcia, qualora si rendesse necessario l’intervento e quindi il passaggio di un’ambulanza “le macchine dove si dovrebbero accostare” per lasciare libero il passo e rispettare il codice della strada?

L.P.

