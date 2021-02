Isola del Liri (FR) – Il cordoglio del sindaco Quadrini per la scomparsa di Matteo Baldassarra

“La città di Isola del Liri si stringe alla famiglia e agli amici di Matteo Baldassarra, giovane di appena 25 anni morto sul lavoro la scorsa notte.Morire in giovane età è di per sé drammatico, morire mentre si lavora dovrebbe essere impossibile, e resta fondamentalmente inaccettabile.Occorre intensificare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo della massima sicurezza sui luoghi di lavoro, e per impedire altri eventi drammatici come quello che ci ha portato via Matteo”

Messaggio di cordoglio del sindaco Massimiliano Quadrini