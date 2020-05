Isola del Liri (FR) – Il Comune sperimenta un nuovo modo di fruire il centro storico

In queste ore l’Amministrazione Cittadina sta definendo, d’intesa con tutti gli operatori commerciali interessati, un nuovo concetto di fruizione del centro storico in virtù delle indicazioni emanate dall’ultimo D.P.C.M.Le novità riguardano l’assetto urbanistico di Corso Roma, più in particolare la predisposizione di un senso unico che occuperebbe la parte centrale della carreggiata stradale. Questo dispositivo, nella sua modalità sperimentale, consentirebbe alle attività commerciali in prossimità del corso, di disporre di maggiori aree attrezzate da realizzare su ambo i lati della strada.A descrivere l’iniziativa è direttamente il Sindaco Massimiliano Quadrini: “Questo nuovo layout va interpretato come la sperimentazione di un modello di convivenza del centro storico tra le varie necessità. Infatti, se da un lato è interesse dell’amministrazione tutelare la stabilità economica delle attività commerciali – già fortemente provate dalla sospensione dell’esercizio per un trimestre ed oggi costrette ad un drastico ridimensionamento del volume di fatturato a causa del distanziamento sociale– dall’altro vogliamo garantire la fruizione delle aree pubbliche da parte dei cittadini, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di contenimento Covid – 19, ciò mantenendo pertanto liberi i marciapiedi”.Il senso unico quindi partirebbe dall’inizio di via Verdi per estendersi fino all’incrocio con Via Chigi Nobile. In questo modo durante le ore diurne la viabilità sarebbe garantita per il solo senso di marcia sopracitato con la possibilità su entrambi i lati della strada di stalli di sosta temporanea. Durante le ore serali invece, come ogni anno, il traffico veicolare sarà completamente interdetto. “Questa iniziativa”, conclude il Sindaco, “si aggiunge alle misure già al vaglio dell’Amministrazione e dei soggetti interessati in termini di abbattimento delle imposte comunali dovute dagli operatori. La nostra idea è quella di poter continuare ad offrire ai cittadini un posto unico, qual è il centro della nostra città, garantendo sicurezza e sostegno all’attività imprenditoriale”.

COMUNICATO STAMPA

