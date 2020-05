Isola del Liri (FR) – Il Comune prolunga l’orario delle attivita’ commerciali

Il sindaco Massimiliano Quadrini quest’oggi ha emesso ordinanza relativa agli orari delle attività commerciali a partire da lunedì 18 maggio.“Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, di chi svolge servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri, estetiste, per tutte le attività di commercio al dettaglio, nonché per le attività di somministrazione cibi e bevande, afferma il sindaco Quadrini, ho ritenuto opportuno prolungare i loro orari di lavoro allo scopo anche di evitare assembramenti.La scelta di allungare fino alle ore 21.30 per le attività di servizi alla persona permetterà di lavorare con maggior tranquillità, dedicando a tutti i clienti il tempo migliore per soddisfare le loro richieste. Far chiudere alla mezzanotte alle attività quali bar, ristoranti, pizzerie, permetterà di dare maggior respiro a quei commercianti che hanno tanto sofferto in questo periodo di lockdown, abituati alla presenza calda e costante di tanti giovani che affollavano le serate isolane.Approfitto per ringraziare tutti i titolari delle attività del nostro territorio che si sono impegnati per garantire l’adozione di tutte le cautele relative all’igiene dei locali e al distanziamento sociale per l’imminente riapertura. In questa fase, prosegue il sindaco Quadrini, ci sarà bisogno di un forte senso di responsabilità da parte di tutti noi, per iniziare a rialzarci più forti di prima e non cadere di nuovo nell’emergenza che stiamo ancora combattendo. Non ne siamo ancora usciti e per questo è necessario rispettare tutte le misure di cautela e distanziamento che ci impone il governo.” comunicato stampa

