Isola del Liri (FR) – Il Comune ottiene finanziamento da 200 mila euro per la messa in sicurezza dell’Asilo Comunale “Orsetti su Lilliput”

Presto interventi alla struttura che ospita l’Asilo Nido Comunale “Orsetti su Lilliput”. Il Comune di Isola del Liri, guidato dal sindaco Massimiliano Quadrini, infatti di recente, ha ottenuto un cospicuo finanziamento ad hoc per un importo di circa 200.000 euro. A darne notizia è oggi il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Romano. “Una notizia importante quella dell’approvazione del progetto presentato al Ministero dai nostri uffici – spiega il vicesindaco – e che permetterà di mettere in sicurezza una struttura importantissima per la città perchè ospita l’asilo nido comunale. I lavori partiranno entro l’estate, gli uffici in questi giorni sono al lavoro per predisporre gli atti per l’affidamento. Gli interventi riguardano l’adeguamento alla normativa antincendio, la messa in sicurezza degli impianti e diversi lavori volti all’efficientamento energetico. Si interverrà sulla parte esterna in particolare anche sui cornicioni. Questo intervento si colloca all’interno di un programma più ampio che questa Amministrazione, guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini, ha avviato già da tempo, ritenendo proprio la scuola luogo di trasmissione di cultura e di crescita personale. Desidero ringraziare, a nome dell’Amministrazione tutta, i genitori per la comprensione e la collaborazione fattiva che hanno mostrato per superare i tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare: l’obiettivo è restituire alla comunità di Isola del Liri, il più presto possibile, una struttura che è stata da sempre un fiore all’occhiello per tutti noi”.

comunicato stampa