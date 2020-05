Isola del Liri (FR) – Il Comune aderisce al progetto per malati oncologici

Il Comune id Isola del Liri aderisce al progetto dell’Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne di Sora “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”.Si tratta di una lodevole campagna di sensibilizzazione sul tema oncologico lanciata in questi giorni dall’Associazione. Il progetto proposto al territorio nasce per sostenere l’iniziativa “Banca dei Capelli” che ha un importante risvolto sociale: mettere a disposizione dei pazienti oncologici, che ne facciano richiesta, parrucche inorganiche. Il progetto benefico, nato in provincia di Bari, sostanzialmente consiste nel donare una ciocca di capelli di determinate caratteristiche, contribuendo così alla creazione di parrucche donate ai pazienti oncologici.Il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini invita i parrucchieri e le parrucchiere della Città di Isola del Liri a partecipare alla raccolta benefica.I professionisti del capello ,quelli più sensibili, raccoglieranno i capelli dei clienti che potranno tornare nei saloni di bellezza appena saranno riaperte le attività. I capelli ben asciutti dovranno essere raccolti nel seguente modo: lunghezza minima 27 centimetri, i capelli possono essere naturali o tinti, ma non mesciati. Con due elastici alle estremità di una treccia si passerà all’ultima azione: il taglio. La treccia poi va conservata in una bustina di plastica e ben chiusa lasciando i capelli legati dagli elastici.Il salone per avere maggiori informazioni potrà contattare l’Associazione Iniziativa Donne al 334.3776066 che spedirà le ciocche raccolte alla “Banca dei Capelli”. Le ciocche verranno lavorate ed una volta che la quantità di capelli spediti sarà importante arriveranno le parrucche sul territorio e verranno consegnate gratuitamente.

comunicato stampa