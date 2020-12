Isola del Liri (FR) – Il Comune acquista giocattoli donandoli ai bambini del reparto Pediatria del SS. Trinità

L’Amministrazione Comunale della città di Isola de Liri guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini, su impulso della consigliera comunale Annapaola Faticoni ha acquistato una fornitura di giocattoli “Montessori” che questa mattina sono stati consegnati al primario del reparto, professor Luigi Di Ruzza che ha accolto il primo cittadino, Massimiliano Quadrini e la consigliera Anna Paola Faticoni. Presente anche la caposala del reparto e il dottor Giorgio Trombetta, medico in servizio presso il SS. Trinità e consigliere comunale nella città delle cascate.“È stata una grande emozione – hanno detto il sindaco unitamente con la consigliera Faticoni – È stato un piacere conoscere il primario del reparto ed il suo staff e poterlo ringraziare di persona per il lavoro che svolge quotidianamente accanto a tanti bambini. Tutti loro ci hanno accolto a braccia aperte, il primario del reparto professor Luigi Di Ruzza è davvero un uomo speciale come pure la caposala. Insieme a loro, rispettando ovviamente tutte le norme a tutela della salute, abbiamo consegnato i nostri doni ad alcuni dei piccoli ospiti che si sono detti entusiasti. Siamo felici di poter in qualche modo alleviare la sofferenza di questi piccoli speciali che si trovano in una fase difficile della loro vita. Un gesto positivo il nostro ma che vuole anche testimoniare la vicinanza della nostra città a realtà come quella dell’ospedale di Sora. Un vero e proprio atto d’amore verso i più piccoli che con la loro forza e la loro innocenza sono portatori delle nostre speranze per un futuro migliore. A tutti loro va il nostro grazie sentito”.

COMUNICATO STAMPA