Isola del Liri (FR) – “I colori dell’anima ” evento dedicato alle pazienti oncologiche, domenica 12 gennaio

L’evento, ideato da Antonio Quattromani e realizzato da Emanuela Quattrociocchi ed il Dott. Giorgio Trombetta con la preziosissima collaborazione della Dott.ssa Alice Venditti e la Dott.ssa Olga D’Orazio, avrà luogo domenica 12 gennaio 2020 presso il Gray Club, sito in Isola del Liri, Via Tavernanova (FR). L’ingresso è libero e aperto a tutti! L’evento è dedicato alle pazienti oncologiche ed è volto alla sensibilizzazione e alla prevenzione, oltre che alla raccolta di fondi destinati al reparto di oncologia dell’ospedale Ss Trinità di Sora (FR). La femminilità sarà al centro dell’evento, per farne emergere forza, bellezza, fragilità, determinazione, capacità di confrontarsi, condividere e sostenersi, nel rispetto di tutte e di ognuna. Nell’organizzazione sono state coinvolte diverse realtà, a titolo interamente gratuito… L’evento sarà presentato da Valeria Altobelli, Antonello Pessia e Francesco Leone.. avrà inizio alle ore 15.00 con un corso trucco destinato alle pazienti oncologiche, a cura di Antonio Quattromani ed Emanuela Quattrociocchi (entrambi truccatori cine-tv) A seguire, le stesse sfileranno con gli abiti di Jamal Taslaq (noto stilista di fama mondiale e stilista di Rania di Giordania). Ci sarà l’esposizione d’arte sul femminicidio a cura di Guido Gabriele. Ad intrattenere l’evento… Corinne Clèry, l’equipe de “La Scuderia” di Tu si que vales, Luca Guadagnini (cantautore), Vittorio Magazzù (attore della serie Rosy Abbate), ed altri. Ci saremo anche noi di Liritv.it con le telecamere di Augusto D’Ambrogio e il presentatore Antonio Gentile. Intervenire tutti .

