Furto in via San Sebastiano dove dei malviventi sono entrati in un’abitazione mentre i proprietari non c’erano. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, e sembra che siano entrati dalla finestra della cucina e oltre a oro e denaro, hanno rubato anche un robot da cucina e poi non contenti, hanno anche danneggiato la mobilia dell’abitazione e sono fuggiti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di risalire ai malviventi.

