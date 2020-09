Isola del Liri (FR) – Furto con scasso, derubati commercianti arpinati

Più danni che bottino la scorsa notte in una avviata attività commerciale di Campo de Grilli, ad Isola Liri superiore. Poco prima dell’alba ignoti si sono introdotti nei locali gestiti da una coppia di Arpino dopo aver forzato la porta di ingresso. Una volta all’interno hanno rovistato ovunque in cerca di soldi in contanti e oggetti di valore ma sono rimasti praticamente a secco, a parte un paio di birre consumate direttamente sul posto. Nel bottino solo un vecchio telefono cellulare di scarso valore. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti di rito ed avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori (potrebbe trattarsi di uno solo, probabilmente del posto) del furto con scasso.

