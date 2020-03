Isola del Liri (FR) – Finanziato il progetto “Pensare Europeo è meglio”

Nell’ambito del ” Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea “, il Comune di Isola del Liri (FR) – in partenariato con l’Istituto di Istruzione I.I.S.S.“Nicolucci-Reggio” di Isola del Liri – si è visto approvare il progetto: “PENSARE EUROPEO E’ MEGLIO”, finalizzato alla promozione delle politiche giovanili e comunitarie.

Il progetto gestito dall’Ass. “Osservatorio Europa” andrà a coinvolgere un vasto territorio, con la possibilità di contribuire ad apportare efficaci ricadute in ambito sociale, economico e produttivo, oltreché benefici culturali a dimensione regionale, nazionale, europea, con risvolti a livello globale.

Le iniziative progettuali, andranno a stimolare creatività e integrazione interculturale, dialogo e sviluppo e saranno articolate in varie giornate di attività:

– Riunioni preparatorie con i portatori d’interesse nelle varie sedi dei partner di progetto;

– Laboratori culturali europei presso le sedi didattiche;

– Convegno pubblico.

La metodologia progettuale sarà con approccio partecipativo sotto forma di ‘lavoro di gruppo’, per confrontarsi e sviluppare pensieri e idee, con la finalitá di stilare proposte concrete di candidatura a bandi regionali e ai programmi comunitari diretti di finanziamento su tematiche di formazione e mobilità transnazionale.

“Questo progetto “PENSARE EUROPEO E’ MEGLIO”, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini, vuole rappresentare un auspicio, per tentare di guidare le giovani generazioni a pensare all’Europa come a un luogo identitario dove vivere, circolare, lavorare, in una modalità interculturale. Ringrazio l’onorevole Mauro Buschini che, ancora una volta, ha contribuito fattivamente ad un progetto importante e costruttivo per gli studenti del nostro territorio”

