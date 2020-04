Il Comune di Isola del Liri sta procedendo alla sospensione momentanea della procedura relativa alle richieste di attribuzione dei buoni alimentari, per la definizione di tutte le pratiche presenti in banca dati.La cittadinanza è pertanto invitata ad attendere qualche giorno per permettere agli uffici preposti di espletare tutta la nuova procedura per l’emissione dei buoni pasto regionali, che potranno essere utilizzati come i precedenti.

comunicato stampa