Isola del Liri (FR) – Emergenza sangue, Facciamo il nostro dovere! Aiutiamo chi è in un momento di difficoltà: doniamo!

DOMENICA 22 MARZO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SANGUE DI VIA P. MASCAGNI 7 a ISOLA DEL LIRI, si svolgerà una RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE. SARA’ POSSIBILE DONARE DALLE ORE 8 ALLE ORE 12.​

Come sapete a causa dell’emergenza covid19​ tutta la nostra regione è interessata da una grave carenza di sangue.

Negli ospedali del Lazio sono state allestite strutture specificatamente destinate alla sola accoglienza dei donatori e al percorso di donazione, con personale dedicato e formato. Sono state organizzate le autoemoteche, ossia unità di raccolta mobile di sangue, con un calendario preciso, consultabile sul sito salutelazio.it.

A Isola del Liri, l’Associazione Federata FIDAS UdR Ema “Amici di Nino Manfredi” dispone in via Mascagni di un attrezzato centro di raccolta. Qui si può donare. In tutta sicurezza. Per gli spostamenti potrete mostrare alle Autorità preposte il modulo di autocertificazione previsto dal DPCM. Gli operatori sanitari vi garantiranno un percorso di donazione che rispetta le attuali raccomandazioni igienico-sanitarie.

Domenica 22 marzo approfittiamo e doniamo! Per informazioni è possibile contattare Loreta Iafrate, che ringrazio sentitamente unitamente a tutti i volontari. Il numero è il 339.3969369.

Vi chiedo di essere responsabili e di non avere paura. Donate!

Il Sindaco Massimiliano Quadrini

