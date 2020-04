Isola del Liri (FR) – Emanato l’avviso pubblico per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020

È stato emanato l’avviso pubblico per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020.Potranno presentare la domanda per richiedere la Borsa di studio gli studenti, residenti nel Comune di Isola del Liri, che nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione; paritarie degli EE.LL.; non statali autorizzare a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.Gli studenti frequentanti i Percorsi triennali di leFP si precisa che il dispositivo della DGR n. 118/2020 presenta un errore materiale e si ribadisce che potranno accedere al beneficio coloro che frequentano i primi tre anni di un Percorso triennale di leFP (quarti anni esclusi);Per accedere al contributo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore a 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020);Vista l’attuale situazione di emergenza, le richieste da parte degli interessati saranno effettuata solo attraverso apposita procedura telematica, presente sul sito dell’Ente, al fine di non creare spostamenti sul territorio. Alla domanda deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

Dichiarazione di possesso dell’Attestazione ISEE. Sarà possibile inserire il file relativo all’attestazione qualora in possesso del richiedente, altrimenti sarà cura dell’Ufficio accedere sulla piattaforma telematica dell’INPS e provvedere all’acquisizione della dichiarazione stessa.

Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età.

Documento di identità in corso di validità dello studente.

Codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

La scadenza di presentazione delle domande online è il prossimo 15 maggio 2020.

“In questo particolare momento che ci vede tutti coinvolti nell’affrontare l’emergenza Covid19, affermano il sindaco Massimiliano Quadrini e la consigliera comunale alla Pubblica Istruzione Monica Mancini, l’impegno i questa Amministrazione è sempre quello di sostenere ed aiutare coloro che hanno bisogno del nostro supporto. Per tale motivo ci siamo immediatamente attivati, con il supporto degli uffici preposti, alla redazione dell’avviso pubblico per le Borse di Studio, dedicato al sostegno dei nostri studenti. Come indicato dallo stesso, anche in questa occasione le domande si potranno presentare con una semplice procedura online, sempre allo scopo di limitare al massimo le uscite dalla propria abitazione”.

comunicato stampa