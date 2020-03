Isola del Liri (FR) – Ecco i negozi che consegnano a domicilio

Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che è possibile usufruire del servizio Consegne a domicilio.L’Ente di via San Giuseppe rende noto la lista, aggiornabile, delle attività di Isola del Liri che in questo periodo di emergenza hanno attivato l’importante servizio.“Si tratta di un ulteriore servizio oltre a quello che abbiamo attivato ieri – hanno spiegato il consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti e il sindaco Massimiliano Quadrini – Il fine è ovviamente quello di agevolare al massimo i cittadini evitando il più possibile che escano di casa per fare acquisti. Dunque i cittadini stessi possono o prenotare la spesa da casa e poi ritirarla in negozio senza fare la fila oppure chiamare il negozio che porterà la spesa direttamente a casa. Ringraziamo i commercianti che hanno aderito – hanno detto ancora Gianluca Venditti e il sindaco Quadrini – e invitiamo gli altri commercianti a prendere contatti con il Comune per aderire all’iniziativa”. Di seguito riportiamo le attività che hanno aderito all’iniziativa:

LAVANDERIA SAN LORENZO DI URBANO – piazza San Lorenzo 17 – 3495267652

OTTICA GABRIELE DOMENICO SRL – via Beniamino Cataldi 2 – 3346892156

WIND TRE – corso Roma 54 – 3939072029

LIRI MOBILE – via Borgo San Domenico – vendita 3487142534 – assistenza tecnica 3497219368

ERBORISTERIA PIZZUTI DI PIZZUTI MARIE – corso Roma 22 – 3492717213

LE BONTÀ DI GABRIELE MARISA SAS – via Borgo San Domenico – 34787626916

LIRI CASH – via Napoli 24 – 3484709219

SUPERMERCATO CONAD – via Campo di Grillo 14/A – 3773235258

PARAFARMACIA SAN CARLO – via Campo di Grillo 38 – 3498435535

CASA DEL FORMAGGIO – via Napoli – 366 6115289

I commercianti che vogliono aderire si possono rivolgere al numero: 0776.8008363.

