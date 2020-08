Isola del Liri (FR) – Drive in per tamponi al rientro dalle vacanze

Visto l’aumento dei casi di positività da Covid19 di questi ultimi giorni in diversi territori della Nazione e in tutta la Regione Lazio, in gran parte causata dai contagi di chi rientra dalle vacanze, la ASL di Frosinone invita ad effettuare i tamponi.

Coloro che rientrino dai luoghi di villeggiatura esteri quali Croazia, Malta, Spagna, Grecia ma anche da vacanze in Italia, soprattutto dalla Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna sono quindi invitati a recarsi presso i drive in Frosinone in Via Michelangelo snc (vicino Stadio “Stirpe” e Conservatorio “Licinio Refice”), aperto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Cassino in Via Casilina, di fronte al vecchio ospedale di Cassino, i giorni dispari, Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e Sora presso l’ospedale S.S. Trinità i giorni pari, il Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per effettuare il tampone gratuitamente.

La Asl ha precisato che per recarsi al drive in occorre la prescrizione dematerializzata del MMG, e anche senza prescrizione per chi esibisce documentazione di rientro da viaggi, e anche senza prenotazione. Coloro che ritengono di essere contatti di soggetti positivi non devono invece accedere ai Drive in autonomamente, come accaduto in questi giorni, ma contattare i Servizi di Igiene Pubblica per prenotare il tampone da parte dei suddetti SISP, a seguito dell’indagine epidemiologica di competenza dei suddetti servizi.

Per coloro che tornano dalla Sardegna con nave, già al porto di Civitavecchia è stata attivata una postazione di Drive in per l’effettuazione dei tamponi già al momento dello sbarco

“Ringrazio la Regione Lazio e la Asl per l’attenzione che stanno avendo per tutto il nostro territorio, anche in questa fase particolarmente delicata, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Aprire i Drive in nelle tre città di Frosinone, Cassino e Sora permetterà un raggiungimento più agevole per tutti gli interessati. Confido nel buon senso di coloro che rientrano dai soggiorni nelle località interessate dal contagio Covid19, affinchè effettuino il tampone, in modo da poter circoscrivere e soprattutto non vanificare tutti gli sforzi fatti da ASL e dai cittadini del frusinate in questi mesi, sul controllo del Covid19”.

