Isola del Liri (FR) – Doppio appuntamento per il M.C. Franco Mancini 2000

Dopo il fermo imposto dal Covid 19, anche il Campionato Italiano di Velocità (CIV), riprende la sua attività e con esso anche i vari Trofei che ingloba. Il primo appuntamento è per domenica prossima, nell’olimpo del motociclismo italiano, ovvero il circuito del Mugello. Con i colori del M.C. Franco Mancini 2000, in sella ad una Yamaha R6, messa a disposizione dal team teramano Bike & Motor, in pista ci sarà l’agguerritissimo Armando Pontone (Armanduk per gli amici). L’obbiettivo stagionale per il pilota ciociaro è quello dell’alta classifica e ciliegina sulla torta la partecipazione ad una tappa del mondiale Super Sport 2020. Nei primi test, Armanduk ha dimostrato di essere molto veloce e performante, quindi le premesse per un buon risultato ci sono tutte. Dalla Toscana all’Abbruzzo sul tracciato abbruzzese di Ortona, va in scena la seconda tappa del Campionato Interregionale Centro Sud Italia Super Moto. Qua gli alfieri del M.C. Franco Mancini 2000 saranno ben sei: Paolo Conte fresco vincitore della prima gara di Viterbo; Paolo Recine secondo a Viterbo; Antonio Platone terzo anch’egli nella prima gara a Viterbo; Abate Andrea; Paolo Campanile e Simone Spaziani. Dopo la prima gara di Viterbo, Paolo Conte sembrerebbe avere una marcia in più, ma dovrà guardarsi bene attorno perché i suoi colleghi sono dei cagnacci che difficilmente molleranno l’osso. Alla trasferta prenderà parte anche Mario Cannavò titolare del negozio Stile di Guida a Frosinone che supporta fattivamente i piloti di questa specialità del M.C. Franco Mancini 2000. Insomma dalla Toscana all’Abbruzzo i piloti del sodalizio ciociaro sono pronti a dare battaglia ed a portare a casa risultati importanti.

COMUNICATO STAMPA

