Isola del Liri (FR) – Donati saturimetri al comune

Si è svolta questa mattina, la consegna di cinquanta saturimetri da parte della San Paolo della Croce Soc. Coop. Soc. ETS al nostro Comune.

La San Paolo della Croce Soc. Coop. Soc. ETS da decenni svolge servizio di trasporto sanitario in diversi ambiti e la maggior parte delle loro postazioni sono operative h24 sul territorio della Regione Lazio. In particolare nella provincia di Frosinone sono presenti a Sora, dove offre un servizio di qualità e in linea con le esigenze della collettività passando per la presa in carico della singola persona assistita a 360 gradi.

“Ringrazio immensamente la San Paolo della Croce, il Presidente Lorenzo Marchione, per averci donato i saturimetri, strumenti di cui sentiamo parlare spesso durante questa tremenda pandemia, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. I saturimetri sono infatti delle apparecchiature che consentono di misurare battiti e saturazione dell’ossigeno, dati particolarmente utili nella fase di monitoraggio dei pazienti affetti da Covid presso il proprio domicilio.

Da sempre tutti gli operatori offrono un servizio preziosissimo al nostro territorio e sopratutto in questo periodo storico, stanno garantendo un’attività altamente professionale, fronteggiando ogni situazione in sicurezza ”.

COMUNICATO STAMPA