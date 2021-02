Isola del Liri (FR) – Denuncia l’ex moglie per mancato mantenimento e disinteresse dei figli

Ad una 41enne sono stati contestati i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A presentare la querela l’ex marito della donna, che l’ha accusata di non corrispondere le somme relative al mantenimento mensile, disinteressandosi inoltre dalla vita dei figli e non rispettando giorni ed orari per far loro visita.

