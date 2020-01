Isola del Liri (FR) – Dehors, Caringi: “Dall’amministrazione solo promesse”

Per l’ennesima volta nel corso degli ultimi tre anni ormai l’amministrazione comunale di Isola del Liri, questa volta per bocca del consigliere Vitale, afferma che in ”tempi brevissimi” risolveranno la questione relativa all’autorizzazione ai dehors a supporto delle attività commerciali.Sono le stesse parole che abbiamo sentito nei vari consigli comunali a partire dal 2017, sono le stesse parole pronunciate allora dagli assessori Marziale e Romano ma temo però che sarà ancora lunga la strada per venire a capo di questa intrigata matassa. Sorprende anche che una parte della minoranza creda ancora a queste affermazioni e che abbia ritenuto doversi astenere sulla proposta di delibera con l’obiettivo forse di benvolersi le simpatie dei commercianti senza capire invece che questa ulteriore proroga è l’ennesima presa in giro per gli esercenti interessati e vedrà ancora gli interessati costretti ad usufruire di un permesso provvisorio ce così come rilasciato l’anno scorso viola tutte le normative vigenti sia di carattere paesaggistico sia, in alcuni casi, di carattere edilizio permettendo di fatto degli abusi edilizi.L’adozione del regolamento nel febbraio del 2019 ha notevolmente complicato la risoluzione della vicenda quando invece il vecchio regolamento, con dei semplici adeguamenti proposti nel corso del consiglio comunale del 20.04.2018 conteneva, unitamente alle disposizioni regionali e nazionali in materia edilizia e paesaggistica, tutti gli elementi per procedere a regolari autorizzazioni. Il voler procedere invece attraverso una variante normativa al nostro PRG con tutto ciò che ne consegue rischia di diventare una storia infinita che tra l’altro, ci tengo a riaffermarlo, non autorizza per niente a legittimare provvisoriamente dei veri e propri abusi edilizi.Mi auguro che l’opposizione consiliare non si lasci abbindolare dalle “chiacchiere” e approfondisca a fondo le vicende che si susseguiranno. Per quanto mi riguarda, da semplice cittadino, aspetterò la pubblicazione del nuovo regolamento per produrre le mie osservazioni nella speranza che a differenza delle osservazioni presentate nel corso del consiglio comunale del 28.02.2019 mi venga data risposta.

Comunicato stampa Angelo Caringi – già vicesindaco di Isola del Liri

Correlati