Isola del Liri (FR) – Dal prossimo martedì, 25 agosto, il mercato settimanale verrà spostato

Con ordinanza sindacale n.94 del 20.08.2020, dal prossimo martedì 25 agosto 2020, il mercato settimanale verrà spostato dall’attuale Via Pirandello all’adiacente Via Lungoliri Pirandello.

Tale decisione scaturisce dalla necessità di rendere fruibile l’intera arteria di Via Pirandello durante la giornata del martedì, caratterizzata da particolare traffico dovuto al mercato stesso. Considerata altresì l’imminente riapertura dell’anno scolastico che porterà un incremento del traffico veicolare, si rende necessario migliorare la viabilità ordinaria sulla direttrice di via Napoli. Inoltre, con la nuova collocazione, si darà vita alla realizzazione di nuove aree di sosta per le vetture.

Ricordiamo che lo spostamento in Via Pirandello, avvenuto lo scorso mese di maggio, si rese necessario per garantire l’applicazione immediata, sistematica e continua delle norme di distanziamento sociale dovute alle direttive sul covid19, che resteranno comunque invariate anche per Via Lungoliri Pirandello.

“Sono soddisfatto della risposta dei miei concittadini allo spostamento avvenuto lo scorso maggio, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Sono certo che questa collocazione, adiacente all’attuale, migliorerà ulteriormente la fruibilità del mercato stesso, garantendo sempre il distanziamento sociale a cui ci ha obbligato il Covid19, ma permetterà l’utilizzo agevole dell’intera arteria veicolare per le auto in transito”

