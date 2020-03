Isola del Liri (FR) – Covid 19, sanzionate 5 persone per mancato rispetto delle misure di contenimento

Emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito del controllo del terriotorio da parte dei militi dell’Arma dei Carabinieri, sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” in Isola Del Liri, una 39enne di Ferentino, un 56enne del luogo, un 30enne di Monte San Giovanni Campano nonché un 26enne ed un 35enne, entrambi di Castelliri poiché, fermati e sottoposti ad un controllo mentre erano alla guida di un veicolo, non fornivano plausibili giustificazioni che potessero comprovare che la lontananza dalla loro abitazione fosse correlata ad uno stato di urgenza e/o necessità.

