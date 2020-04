Isola del Liri (FR) – COVID 19, fase 2: L’Amministrazione Quadrini traccia la rotta”

L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri mette in campo una serie di iniziative per la gestione della cosiddetta “Fase 2” dell’Emergenza Covid.; lo fa con una politica chiara e coraggiosa pianificata dal gruppo di governo guidata dal Sindaco Massimiliano Quadrini. È proprio il primo cittadino, insieme con l’Assessore Lucio Marziale, a spiegare il piano isolano anti-covid.<<L’emergenza sanitaria, e ancor più quella economica che inevitabilmente vi si accompagna, impongono scelte nuove e coraggiose a chi ha responsabilità di governo – spiegano il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessore Lucio Marziale -. Noi siamo pronti ad adottare ogni misura possibile di sostegno alle attività legate al commercio, alla ristorazione e al turismo, a partire dalla sospensione di ogni tassazione comunale fino ad adottare significative riduzioni e/o esenzioni della tari, del cosap e del canone della pubblicità in considerazione dell’azzeramento del fatturato in questi settori, e della difficoltà in cui verranno a muoversi nei prossimi mesi.Siamo pronti altresì a mettere a disposizione gli spazi pubblici per garantire il necessario “distanziamento” che accompagnerà la nostra vita sociale, anche attraverso l’ampliamento di concessioni di utilizzo di suolo pubblico alle attività di ristorazione, così importanti a Isola del Liri, nonché ad ogni altra attività commerciale o imprenditoriale che dovesse averne necessità.Soprattutto siamo pronti a recepire le proposte e i suggerimenti che perverranno da ogni parte, dal Consiglio Comunale alle associazioni di categoria, dai partiti ai sindacati, e che siano finalizzati a sostenere il tessuto economico in questa fase difficile, complessa e del tutto nuova. A tutte le attività commerciali – dicono ancora il Sindaco e l’Assessore – il Comune chiede di essere pronte a riaprire, senza tentennamenti e in piena sicurezza, e dotandosi nel frattempo di tutti i dispositivi e i materiali opportuni, non appena sarà possibile. Nella certezza che tutti gli amministratori di questa città saranno pronti ad adottare coraggiose misure di sostegno, perché la città di Isola del Liri deve tornare a vivere ancora meglio di prima>>. comunicatoi stampa

Correlati