Isola del Liri (FR) – Coronavirus, il Sindaco Quadrini parla della chiusura del cimitero: il no della prefettura

La problematica del Cimitero Comunale è una delle più sentite dalla nostra comunità cittadina. La nostra attenzione su tale aspetto dell’attuale emergenza sanitaria è costante e continua, ben consapevoli della importanza che la nostra cultura assegna alla cura e al ricordo dei defunti. Prendiamo atto però, della recente nota della Prefettura di Frosinone, con la quale ha chiarito che in virtù dell’emergenza sanitaria per il covid19, per evitare assembramenti che potrebbero crearsi, l’apertura del Cimitero Comunale non potrà essere disposta. Fermo restando la volontà politica di questa Amministrazione di voler aprire il Cimitero Comunale proprio per permettere ai parenti dei defunti di poter ‘salutare e visitare’ degnamente i propri cari, siamo, nostro malgrado, costretti ad attendere il prossimo 18 maggio, data nella quale, salvo ulteriori indicazioni, potremmo emettere ordinanza di riapertura. Ovviamente, se questo avverrà, sarà sempre nel rispetto della normativa di igiene, sicurezza e distanziamento sociale, disponendo se ritenuto anche misure di contigentamento volte ad evitare assembramenti di persone.

comunicato stampa

Correlati