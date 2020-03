Isola del Liri (FR) – Coronavirus, Diego Mancini:”Chiede la sospensione di tutte le tasse comunali per l’anno in corso”

Il capogruppo consiliare di “Un’Altra Isola” Avv. Diego Mancini di intesa con l’intero gruppo consiliare considerato l’attuale gravissimo periodo di emergenza sanitaria del COVID 19, che a livello economico grava sulla quasi totalità delle famiglie isolane.

Chiede di applicare la sospensione di tutte le tasse comunali per l’anno in corso o quanto meno fino alla fine dell’emergenza e sull’esempio adottato da altri comuni, ad effettuare un tempestivo ordine di fornitura di mascherine da distribuire indistintamente ad ogni cittadino residente, ma con priorita’ assoluta a coloro che operano in nstrutture sanitarie e a chi convive con anziani e disabili. Nel contempo, preso atto delle difficolta’ di bilancio nel nostro comune, chiede se non sia opportuno sospendere almeno per il corrente anno ogni erogazione contributiva alle associazioni ed ai comitati locali relative all’organizzazione di eventi e manifestazione ludiche.

Comunicato stampa

