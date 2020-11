Isola del Liri (FR) – Coronavirus, altri 5 nuovi casi positivi

Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini.

Nota pubblicata sulla pagina Facebook.

La Direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 5 nostri concittadini, alcuni dei quali si trovano in strutture ospedaliere ma non destano preoccupazione, gli altri sono posti in isolamento domiciliare.Nel contempo abbiamo la buona notizia di ben 6 persone negativizzateAd oggi quindi, i casi di positività risultano essere 125.Rinnovo il mio invito all’osservanza scrupolosa delle regole che tutti conosciamo bene. Solo con comportamenti corretti ed adeguati alle circostanze, possiamo contrastare la diffusione del virus.